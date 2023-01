Caselli | “La mafia va colpita nella zona grigia”

La Voce e il Tempo

...che potrebbero svelare molte cose sulla stagione delle stragi e sull'attività attuale della... magistrato italiano già sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo di Gian Carlo, ...I Don Ferrante della, come li chiama, non si danno pace: l'arresto di MMD è la smentita più plateale di tutte le loro fandonie. Dicevano che le intercettazioni non servono, invece sono decisive. Dicevano che ... Caselli, "ma la lotta alla mafia non è finita" Parla l'ex capo della Procura di Palermo, Gian Carlo Caselli: "Sottovalutati i rischi della convivenza con lo Stato".I Don Ferrante della mafia, come li chiama Caselli, non si danno pace: l’arresto di MMD è la smentita più plateale di tutte le loro fandonie. Dicevano che le intercettazioni non servono, invece sono d ...