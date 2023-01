Cartelle esattoriali | cambia tutto | oggi al via la nuova rottamazione

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAl via ladefinizione agevolata delle, laquater. Agenzia Riscossione ha pubblicato sul sito le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023. La legge di Bilancio approvata dal governo guidato da Giorgia Meloni, ricordiamolo, ha introdotto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. Sul sito della Agenzia Riscossione anche le risposte ai quesiti più comuni. La definizione agevolata – ricordano da Riscossione, ...

Informazione Fiscale

Il comune di Cellino San Marco farà rottamare lesotto i mille euro. La decisione è stata presta Ieri mattina, Giovedì 19 Gennaio 2023, con l'approvazione della legge di bilancio. Il provvedimento sostanzialmente è applicato sia ...Il Comune di Milano non aderisce allo stralcio automatico delleprevisto nella Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023. Lo ha deciso la Giunta di Palazzo Marino. Per l'Amministrazione comunale 'i provvedimenti di sanatoria ... Rottamazione delle cartelle anche per le sole sanzioni We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Il comune di Cellino San Marco farà rottamare le cartelle esattoriali sotto i mille euro. La decisione è stata presta Ieri mattina, Giovedì 19 Gennaio 2023, con l’approvazione della legge di bilancio.