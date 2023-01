Carta acquisti | a chi spetta e come richiederla - Economia - lanazione it

LA NAZIONE

Ladi pagamento elettronica è destinata agli over 60 e alle famiglie con i bambini fino a tre anni. Dal 1 gennaio 2023 sono variati gli importi di reddito e l'indicatore Isee che sono stati ...Per glieffettuati on line e pagati con ladi credito è necessario che la ricevuta riporti natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare ... Carta acquisti, a chi spetta e come richiederla Bonus mobili, si riparte: la somma che si può recuperare è passta da 10mila a 8mila euro ma si tratta sempre di un aiuto molto interessante. L’Agenzia ...La carta di pagamento elettronica è destinata agli over 60 e alle famiglie con i bambini fino a tre anni. Dal 1 gennaio 2023 sono variati gli importi di reddito e l'indicatore Isee che sono stati adeg ...