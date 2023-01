Carolina Stramare | brillantini e gambe al vento | un sogno a occhi aperti

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 20 gennaio 2023)anche di recente ha avuto modo di togliere ogni dubbio sulla propria magnificenza con uno scatto che toglie il fiato. L’eleganza e la bellezza femminile sono un qualcosa che non finiranno mai di regalare splendide emozioni nel mondo dello spettacolo, con la televisione che ormai sta facendo spazio sempre di più a internet. Questo ha dato modo a molte bellezze nostrane di ergersi come delle vere e proprie figure indissolubili del fascino e della purezza, tanto è vero che una figura comeviene seguita da un numero incalcolabile di ammiratori. InstagramLa genovese sta dimostrando in questi ultimi anni tutta la sua bellezza da un punto di vista estetico e infatti non può essere una grande sorpresa il fatto che stia riuscendo a farsi apprezzare sempre di più dal pubblico che naviga nella ...