Caro benzina 2023 ' L' embargo a Putin farà salire i prezzi'

Informazione Fiscale

: 'Nelle prossime settimane una nuova tegola rischia di abbattersi sui già malmessi automobilisti italiani'. Per l'economista Alberto Clò , direttore della rivista Energia , l'embargo ...Il governo inserisce la marcia indietro sulcarburanti, ma ai distributori non basta. Per costoro l'obbligo di esporre il prezzo medio ...Fegica hanno confermato lo sciopero delle pompe di, ... Caro benzina e asili nido: le novità sui bonus ai microfoni di Giornale Radio In Italia è possibile un trasporto pubblico (quasi) gratuito A riaccendere il dibattito è stato l’annuncio del sindaco di Bari Antonio Decaro: nel 2023 in città l’abbonamento annuale ai mezzi pubblic ...Caro benzina, l'economista: "Il nuovo embargo anti-Putin farà salire ancora i prezzi". Dal 5 febbraio stop ai prodotti raffinati del petrolio dalla Russia.