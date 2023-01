Caos plusvalenze | è arrivata la decisione | stangata alla Juventus!

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 gennaio 2023) E’la sentenza sulla Juventus, il riferimento è allo scandalo delle. L’accusa nei confronti del club è quello di aver concluso con altre società trattative di calciomercato, attribuendo ai calciatori un valore superiore a quello reale con l’obiettivo di sistemare il bilancio. Anche altre società sono finite nello scandalo. In mattinata sono arrivate le sentenze della Procura Federale: sanzione di 9 punti di penalizzazione per la Juventus sul campionato in corso. Per gli altri club coinvolti è stata chiesta solo un’ammenda: chiesti 195mila euro di ammenda per la Sampdoria; 42mila euro per l’Empoli; 320mila euro per il Genoa; 338mila euro per il Parma; 90 mila euro per il Pisa; 125 mila euro per il Pescara; 23mila euro per la Pro Vercelli; 8 mila euro per il Novara. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaIl procuratore ha chiesto anche ...