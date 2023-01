Caos al Grande Fratello Vip | “Ho un ritardo” | La vippona è il dolce attesa?

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Bebè in arrivo alVip? Dopo l’ultima richiesta abbastanza chiara di una delle concorrenti della casa, pare proprio che una delle vippone sia il. Prima che prendesse il via questo settembre la nuova edizione delVip, quest’estate Sonia Bruganelli aveva espresso la sua volontà di far entrare nella casa L'articoloalVip: “Ho un” Laè il? NewNotizie.it.