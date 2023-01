Caorso | la sindaca che si autoassume come capo dei vigili urbani

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ain provincia di Piacenza laRoberta Battaglia ha deciso dirsicomandante dei. La vicenda, raccontata oggi dal quotidiano locale La Libertà, parte dalla scelta della prima cittadina, che ha deciso di assumere temporaneamente anche le funzioni di responsabile del servizio di polizia locale di quello demografico-statistico-elettorale. La motivazione è che mancano le figure dirigenziali preposte, anche se la giunta ha varato la riorganizzazione interna del municipio. Ma la minoranza di «Centrosinistra» insorge. Sostenendo che la scelta della«deroga alla separazione dei ruoli politico e tecnico nella macchina amministrativa è consentita per i Comuni sotto i 5mila abitanti che non abbiano ...

