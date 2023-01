Cantone | “Intercettazioni? Dibattito superato | la criminalità usa nuove piattaforme E rischia di volare più veloce delle leggi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilsulledi essere “di fatto giàdallaorganizzata, che parla in maniera esplicita di traffici di droga e armi sue sofisticateinformatiche. Il rischio da contrastare è che voli più”. A dirlo all’Ansa è il procuratore di Perugia Raffaele, già a capo dell’Anac (l’Autorità nazionale anticorruzione). Troncando così la querelle innescata dal ministro Carlo Nordio sul fatto che la mafia parli o meno a telefono. In ogni caso, ribadisce, lo strumento è fondamentale anche per reprimere i reati dei colletti bianchi: “Senzasarebbe praticamente impossibile ...