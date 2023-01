Cannavaro cambia ancora la difesa | Gilardino si affida a Coda | le probabili formazioni

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Genoa non ha intenzione di perdere il ritmo da promozione diretta, il Benevento vuole emergere dai bassifondi. Il match del Vigorito garantisce spunti interessanti e contrappone due situazioni agli antipodi. I giallorossi, dopo il pari di Cosenza che ha complicato ulteriormente i piani di risalita, si troveranno davanti una delle squadre più temibili della categoria. Di contro il Genoa non ha mai vinto nel Sannio: due ko negli unici due precedenti in serie A. Le duenon si sono invece mai affrontate nel torneo cadetto. Qui Benevento –ritrova Acampora, Tello e Viviani al rientro dalla squalifica ma deve fare i conti con il turno di stop comminato a Foulon che apre una voragine sulla corsia sinistra. La mancata convocazione di Glik induce a riflessioni anche sulle scelte da effettuare a centro ...

