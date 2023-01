Candidato Unico | la recensione | la rivoluzione parodica degli emarginati

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ladi, serie televisiva di stampo francese disponibile su Netflix dove la corsa alle presidenziali di un giovane di periferia dalle origini africane è uno sguardo parodico sui vizi e le virtù della società d'Oltralpe. Far ridere trattando con leggerezza questioni sociali dall'impatto forte, pregnante, culturalmente pesante e umanamente decisivo. Non è una formula magica, ma un'ulteriore sfumatura di quel lato rivoluzionario che la Francia nasconde tra le pliche della propria storia nazionale. Da Giù al Nord, fino al successo conclamato di Quasi Amici, le discrepanze sociali e i pregiudizi che attanagliano l'apparato cittadino di una nazione multietnica e cosmopolita si fa bacino aureo da cui attingere a pieni mani, per trasformare l'influenza negativa di una corrente di pensiero colma di stereotipi e luoghi ...