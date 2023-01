Cancro colon metastatico | ok Usa a farmaco figlio di ricerca italiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Milano, 20 gen. (Adnkronos Salute) - Via libera dell'Agenzia americana delFda alla prima terapia anti-Her2 per ildelretto, tucatinib. Unla cui storia è stata scritta in buona parte dall'Italia, come ricorda l'Ospedale Niguarda di Milano. La scoperta che una quota di tumori dell'intestino si distingue per esprimere in modo elevato la proteina Her2 dell'oncogene c-erb2 - sottolineano dall'Asst Grande Ospedale Metropolitano - venne fatta circa 10 anni fa al Niguarda Cancer Center, insieme atori dell'Università di Torino e dell'Istituto di Candiolo. La prima terapia anti-Her2 al mondo venne sperimentata all'Ospedale Niguarda contori di Università di Torino, Istituto di Candiolo, Istituto nazionale tumori di ...