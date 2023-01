Campobello di Mazara | dove si mimetizzava Messina Denaro | bocche cucite e persiane abbassate Ma c’è chi dice | “Non siamo tutti così”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Scuote la testa il proprietario di un bar in via Garibaldi, nel cuore didi: “Mai visto, non so niente”. E a scuotere la testa sono in tanti: nessuno, o quasi, lo ha visto, né riconosciuto. “Se entra un cane lì, se ne accorgono”, indica però Salvatore Inguì, attivista di Libera, che quei luoghi li conosce bene. Un orologio di lusso, un montone come quelli che da queste parti si usavano negli Anni ottanta: l’aspetto del boss latitante Matteocom’è apparso lunedì mattina nella clinica La Maddalena di Palermo, pare tutto fuorché sobrio. “Se lo avessi visto per strada, non lo avrei riconosciuto e io lo conoscevo quando eravamo ragazzi, perché sono di Castelvetrano”, assicura il gestore della Coop del paese, aperta in un bene confiscato alla ...