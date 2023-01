Campionato | Una altro fine settimana di sfide avvincenti

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sarà una giornata, la 3^ di ritorno delSerie D, in programma domenica 22 Gennaio alle 14.30, che vivrà un corposo prologo con undici anticipi al sabato. Le variazioni riguardano soprattutto i Gironi A e D in vista del turno infrale che coinvolgerà solo i due raggruppamenti a venti squadre. AnticipiSabato 21 Gennaio alle 14.30 si giocano Borgosesia-Chieri, Castellanzese-Ligorna, Chisola-Gozzano, Pontdonnaz-Vado (A), Aglianese-Lentigione, Correggese-Corticella, Mezzolara-Giana Erminio, Salsomaggiore-Ravenna, Sammaurese-Bagnolese (D), Arezzo-Sangiovannese (E), alle 15.00 Pinerolo-Sestri Levante (A). Variazioni di orarioAlle 14.00 prendono il via Ilvamaddalena-Angri, Nola-Atletico Uri, Sarrabus Ogliastra-Vis Artena (G), alle 15.00 Asti-Fezzanese (A), Vigor Senigallia-Notaresco (F), Brindisi-Gravina, Altamura-Bitonto (H), Città ...

