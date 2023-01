Camera dei Deputati pubblica copia in braille della Costituzione italiana

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Roma 20 gennaio 2023 Laè la legge fondamentale dello Stato italiano, tutela i diritti dei cittadini senza distinzioni. Ladeine hato delle copie in, per ...

La vicenda immaginata nel Gioco dell'addio si colloca dieci anni dopo la conclusione della... che è quella della sotterranea persistenza del cultomandei, la comunità gnostica che ...... così come esposta nella perizia presentata oggi durante un'udienza indi consiglio. Meran, accusato dell'omicidiodue poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta durante una sparatoria ...Definitiva la sentenza della Fifa. La calciatrice islandese della Juventus Women ha vinto la causa contro il Lione per il mancato riconoscimento dell'intero stipendio che doveva esserle corrisposto du ...La città di Todi sarà il 6 e 7 febbraio la “capitale” dell’olio extravergine d’oliva Dop in Umbria, con un evento che porterà in città giornalisti di testate nazionali e straniere dei settori dell’eno ...