Cambogia | l' addestramento degli sminatori ucraini

Il Sole 24 ORE

... che potrebbero mettere seriamente in discussione la sovranità della. Nel campo dell'degli ufficiali, la Cina ha fortemente contribuito alla creazione di un'accademia militare ...Insieme alla, chiediamo alla Russia di interrompere immediatamente i suoi bombardamenti e ... spiegando che 'l'in atto include il dispiegamento di unità in tutta la Bielorussia, ... Cambogia, addestramento per gli sminatori ucraini - Il Sole 24 ORE Un gruppo di 15 sminatori ucraini ha concluso una settimana di addestramento in Cambogia dove alcuni esperti hanno condiviso la loro esperienza maturata sul ...(LaPresse) - Un gruppo di 15 sminatori ucraini ha concluso una settimana di addestramento in Cambogia dove alcuni esperti hanno condiviso la ...