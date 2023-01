Cambio ai vertici di Netflix | il fondatore Reed Hastings si è dimesso

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) dal suo ruolo di Ceo dell’azienda lasciando il posto ai co-fondatori Cheabbia subito una notevole battuta di arresto è sotto gli occhi di tutti. Durante le restrizioni della pandemia di Covid-19 molte altre piattaforme streaming hanno preso il sopravvento, dando vita ad una concorrenza spietata. Inoltre, molte delle produzioninon hanno riscosso grande successo. Se da un lato produzioni come Stranger Thinks o mercoledì, per citarne alcune, hanno avuto un successo enorme, dall’altro molte altre non hanno riscosso l’interesse del pubblico. Negli ultimi anni, dunque,ha vissuto una serie di alti e bassi che ha spinto lo storicodella piattaforma e Ceo dell’azienda alle dimissioni. A lasciare il timone del colosso streaming è, 62 anni, che ...