Call my agent – Italia | la commedia che parla del cinema nostrano con leggerezza

(Di venerdì 20 gennaio 2023) I remake indi solito non hanno un grande successo. Basti pensare all’ultimo capolavoro americano This is Us, la cui versionena “Noi”, è stata cancellata appena dopo una stagione. Mamypotrebbe stupire tutti. Il rifacimento Sky della serie francese “Dix pour cent”, pur non essendo una pedissequa ripetizione dell’originale – o forse proprio per quello – riesce a lasciare in bocca un sapore piacevole e la curiosità di vedere ancora un’altra puntata. Ladellana Alla conferenza stampa la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan ha raccontato come una delle maggiori perplessità iniziali fosse la mancanza di uno star systemsimile a quello dei nostri cugini d’Oltralpe o a quello ...

L'ultima apparizione, nei panni di sé stessa, come guest star in Call My Agent Italia, remake Sky Original in onda dal 20 gennaio della serie cult francese, che racconta le vicissitudini di una agenzia di talenti. Call My Agent - Italia, da oggi 20 gennaio su Sky Serie e in streaming su NOW, era la serie che mancava nel panorama televisivo italiano. Paola Buratto, Sara Lazzaro e Kaze raccontano Call My Agent - Italia. La serie, adattamento della francese Dix pour cent, dal 20 gennaio su Sky Serie e NOW. Call my agent - Italia è la versione italiana dell'omonima serie francese: una serie divertente e dalla forte identità, che vede la presenza di alcuni volti cardine del cinema italiano.