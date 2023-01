Call My Agent – Italia in streaming | dove guardare gli episodi

Vanity Fair Italia

Arriva infattiMy: Italia , che partendo da una base che si sviluppa uguale nella prima puntata saprà poi trovare una propria strada del tutto personale. Come guadagnarsi il proprio dieci ...La nostra intervista video a Sara Lazzaro, Paola Buratto e Kaze, ovvero le assistenti diMy- Italia, su Sky dal 20 gennaio ... Call My Agent Italia è il remake italiano migliore di sempre I contenuti di Sky, l'intrattenimento di Netflix e il catalogo di Paramount+, tutto a prezzo fortemente scontato grazie alla Special Week.Quanti episodi ha la prima stagione di Call My Agent - Italia Scopriamo la programmazione completa della serie televisiva.