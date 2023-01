Call My Agent – Italia | da stasera su Sky e in streaming su NOW la serie sullo star system italiano

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il gran giorno è arrivato:su Sky(in contemporanea su Sky Cinema Uno) cominciaMy, l’attesissimo remake dellafrancese Dix pour cent (My!). Scritto da Lisa Nur Sultan, per la regia diLuca Ribuoli, l’adattamentono del cult francese è unaSky Original prodotta da Sky Studios e Palomar. Saranno in totale sei puntate per la prima stagione, visibili anche insu NOW e ovviamente on demand. Le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandidel cinemano, per un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro ...