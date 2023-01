Leggi su panorama

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In Irlanda su, birra e liquori saranno introdotte delle etichettature, che metteranno in guardia i consumatori sull’uso di bevande alcolicheavviene già da decenni con il fumo. Una campagna di sensibilizzazione per combattere il cancro che ha avuto il via libera della commissione europea sollevando non poche perplessità soprattutto per quanto riguarda il. Sono molti infatti i medici a ritenere che ilentrato a parte a tutti gli effetti della dieta mediterranea, non sia nocivoriportato anche nel” di, giornalista Mediaset, ma conoscitore, amante ed esperto di vini. Secondo i contributi raccolti da cardiologi, chirurghi e altri specialisti il ...