Calendario sci alpino oggi | orari 20 gennaio | programma | tv | streaming | pettorali | italiani in gara

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si annuncia una giornata assolutamente da non perdere per quanto la Coppa del Mondo di sci2023. Il comparto femminile, infatti, sarà di scena alle ore 10.15 in quel di Cortina d’Ampezzo per disputare un superG, mentre il Circo Bianco al maschile sarà impegnato a Kitzbuehel dalle ore 11.30 per la prima discesa sulle nevi austriache. Le donne saranno in azione sulla splendida Olympia delle Tofane dando il via al fitto fine settimana sulla pista italiana. Domani, infatti, toccherà alla discesa, mentre domenica 22si chiuderà ilcon il superG numero 2 del. Una serie di prove veloci con tanti punti in palio sia per la classifica generale (dove Mikaela Shiffrin sta decisamente dettando legge) sia per le Coppe di specialità con le azzurre tutte posizionate ai piani altissimi delle ...