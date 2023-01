Calcio | Napoli;Spalletti | derby duro ma ora non possiamo sbagliare

(Di venerdì 20 gennaio 2023) "Mi fa piacere ritrovare Davide Nicola domani a Salerno, lo stimo. Sappiamo che ci aspetta una partita dura, in uno stadio caldo, ma noi per il nostro percorso, per i sogni e gli obiettivi che abbiamo,...

CalcioNapoli24

- Vigilia di campionato per il: Lucianopresenta il prossimo match degli azzurri contro la Salernitana . Le parole in diretta nella conferenza stampa a Castel Volturno. "Mi aspetto una reazione dopo il ko in Coppa ...Lo ha detto il tecnico delLucianoalla vigilia ... perché nelfare il 99% equivale non a un punto ma a dare ... Spalletti: "Kvaratskhelia out, Elmas merita di giocare, serve dare sempre il 100% per Napoli e tifosi! Salernitana match ... Il talento georgiano sarà costretto a disertare la partita di domani contro la Salernitana, eppure l'allenatore del Napoli ha un motivo per essere sereno ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...