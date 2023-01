Calciomercato | Zaniolo è pronto per fare esultare Marotta e l’Inter

Sport Fanpage

Commenta per primo 'Sul momento disiamo tutti frastornati. - dice Francesco Graziani i ntervistato da La Gazzetta dello Sport - Non riesce ad esprimere le proprie potenzialità. E lo vedo troppo nervoso. In campo i grandi ...... e che rendono il casosempre più complesso. Sullo stesso argomentoRoma Lazio, Bonazzoli o Sanabria Insomma, a undici giorni dalla chiusura del mercato è l'immobilismo di tanti ... Calciomercato, ultime news in diretta: le richieste della Roma per Zaniolo, Skriniar non accetta l'offerta di rinnovo dell ... ROMA - Tra la Roma e Zaniolo sembra un film già visto. A distanza di sette mesi a cambiare, infatti, è solo il clima, perché quello che sta accadendo intorno all’attaccante giallorosso sembra ricalcar ...Novità molto importante per il Milan e non solo: pare che il calciatore, molto cercato di recente dai rossoneri, sia stato messo in vendita.