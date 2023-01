Calciomercato Serie A LIVE | Spezia | scelto il sostituto di Kiwior Rottura tra Zaniolo e la Roma

(Di venerdì 20 gennaio 2023): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulinvernale con aggiornamenti ora dopo ora: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione di Calcio News 24. VENERDI’ 20 GENNAIOildi: si tratta di Wisniewski (CLICCA QUI) Inter, dalla Francia: Skriniar ha dato la sua parola a PSG (CLICCA QUI)totale trae la: il giocatore non è stato convocato per il match con lo(CLICCA QUI) Il ...

GianlucaDiMarzio.com

Ripensandoci, mi chiedo come sia stato possibile: era pericoloso per la salute in Coppa Uefa e inA no Assurdo'. 'Ho giocato per 4 anni alla Fiorentina , una squadra segnata dalle morti ...Commenta per primo Una grande classica del calcio italiano di scena stasera al Barbera. Alle 20:30 si gioca Palermo - Bari per la 21esima giornata . Si affrontano la quarta della classifica diB e la tredicesima, distanziate di 13 punti , e con obiettivi diversi: i pugliesi puntano alla promozione, i siciliani a risalire la graduatoria e strappare un posto nei playoff. È un buon ... Calciomercato LIVE: tutte le trattative e le news di oggi Calcio Serie A. Nessuna novità ufficiale sulle condizioni dell’attaccante colombiano, uscito malconcio dalla sfida di Coppa Italia con lo Spezia. Per il difensore invece solo una contusione: domenica ...Il calcio racchiude al proprio interno storie di vita vera e anche di sofferenza. Come quella che vi raccontiamo oggi.