Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud a fine mese | il nuovo stipendio

Pianeta Milan

Commenta per primo Dopo il mercato faraonico in entrata, il Chelsea è obbligato a liberare diversi slot in rosa. Specialmente davanti, dove Hakim Ziyech è in uscita. Sulle sue tracce oltre al, svelano dalla Spagna, c'è anche il Barcellona . Catalani che accoglieranno a giugno Gundogan .MARCATURE BIZZARRE SU PALLA INATTIVA - Prima di entrare nel cuore di questa differenza, mi preme farvi notare, en passant, un dettaglio su una palla inattiva, dato che dopo- Roma se ne parla ... Calciomercato Milan – Icardi deludente in Turchia: può tornare in Italia Calciomercato Sampdoria, Baldini torna alla carica per Adli: la trattativa con il Milan è viva, si può ragionare sul prestito ...Il Milan non abbandona definitivamente questa possibilità di calciomercato a gennaio. Potrebbe riaprirsi di fatto la pista negli ultimi giorni del mese di gennaio. Il mercato invernale di gennaio 2023 ...