Calciomercato Inter | accordo tra Skriniar e il Psg

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il difensore slovacco dell’, Milan, in scadenza di contratto a giugno con il club nerazzurro, secondo la stampa francese avrebbe trovato l’con il Psg per firmare per la prossima estate. Il difensore ha rifiutato le offerte dell’per il rinnovo, con i vertici del club parigino che hanno spinto per arrivare in questi giorni ad un. Secondo Le Parisien, il Psg era particolarmente fiducioso sulla finalizzazione di questo affare, nonostante le offerte di rinnovo da parte dell’. L’ex difensore della Sampdoria da diverse settimane avrebbe dato il suo assenso verbale al Psg. Quindi, salvo colpi di scena, lo slovacco si trasferirà in Francia dove percepirà un ingaggio tra i 10 e i 15 milioni di euro. Funweek.

Secondo quanto riportato da L'Équipe, il difensore slovacco ha declinato il rinnovo di contratto proposto dei nerazzurri: attende soltanto di poter firmare con i parigini ...