Calciomercato | gli ultimi aggiornamenti dalla Serie A

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di acquisti e cessioni inA con la sessione invernale diormai ben avanzata. La news più calda riguarda sicuramente la Roma: Nicolò Zaniolò è sul mercato. Il rapporto tra il giovane e i giallorossi è ormai giunto al capolinea. Sulle tracce di Zaniolo c’è il Tottenham, ma il club capitolino non ha intenzione di accettare proposte al di sotto dei 40 milioni. A fare poi concorrenza al club londinese ci sono anche West Ham e Newcastle. Sul fronte Inter proseguono i lavori per il rinnovo di Skriniar, che ha bloccato le trattative per il prolungamento con il club nerazzurro e ha respinto l’offerta del club meneghino. Pronto alla partenza invece Dumfries se arriva l’offerta giusta. In entrata, invece, sono stati avviati i sondaggi per Scalvini dell’Atalanta. In casa Juventus resta bloccata la trattativa per il rinnovo di ...