Calciomercato | Atletico Madrid Ufficiale l' acquisto di Depay

CalcioMercato.it

Ha firmato per il resto della stagione e per altre due stagioni", ha precisato l'. "La presentazione del giocatore sarà oggi, al Civitas Metropolitano, a partire dalle 18", hanno aggiunto i ...Commenta per primo Memphis Depay è un nuovo giocatore dell'Madrid . Ufficiale l'ingaggio dell'attaccante olandese, che arriva dal Barcellona e firma un contratto di due anni e mezzo, fino al 2025. Ai blaugrana vanno 3 milioni di euro più uno di bonus ... Inter, annunciata la cessione di Depay: “E’ fatta per 3 milioni” L'olandese lascia il Barcellona, era nel mirino di Roma, Juve e Inter.MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Dopo una lunga telenovela, è adesso ufficiale ...Neanche il tempo di godersi il dodicesimo passaggio di fila ai quarti di finale di Coppa Italia che la Lazio è già tornata in campo. C'è soddisfazione dopo la vittoria ...