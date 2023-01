Calciomercato | 7 giocatori del Real Madrid a parametro zero | scopri di chi si tratta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Con l’inizio del nuovo anno, una pioggia di opportunità si è riversata sui campi da gioco europei. La finestra delletive per iin scadenza a fine stagione è aperta e offre una miriade di possibilità, dalle stelle in cerca di una nuova sistemazione a chi è giunto all’ultima fase della carriera. La squadra più interessata da questa situazione è il, con ben 7in scadenza a giugno. Sidi una lista di nomi che luccica come una cascata di diamanti, con alcune vere e proprie stelle del calcio che stanno per diventare libere. Una situazione che i tifosi e gli allenatori sperano possa trasformarsi in una grande opportunità, come una tempesta di meteore che cade su un campo di stelle. Un’occasione che non si può lasciare sfuggire, un’opportunità che ...

Sport Fanpage

Alla fine molti problemi dipendono sempre e solo esclusivamente dalla testa degli stessi, apparsi veramente più 'leggeri'. Già in settimana attraverso i social della società abbiamo potuto ...... Adli, Thiaw) ciò non è avvenuto nonostante nelle (poche) apparizioni concesse iin questione non abbiano demeritato rispetto ai titolari. Non voglio aggiungermi ai tanti (troppi) che ... Calciomercato, ultime news in diretta: Zaniolo ha detto sì al ... Dalle discussioni tra i dirigenti della Vecchia Signora sono spuntati alcuni profili entrati nel mirino dei bianconeri che poi, in realtà, non sono mai arrivati. Ecco di chi si tratta e le considerazi ...Clamoroso colpo di scena in casa Roma: arriva una notizia inattesa che riguarda Zaniolo, giocatore al centro delle cronache del calciomercato. Il futuro di Nicolò Zaniolo sembra… Leggi ...