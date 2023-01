Tiscali

Penso sarà un bel duello e noi ci proveremo in tutti i modi: sappiamo che sarà una battaglia e che non dovremo sbagliare l'approccio alla partita", spiegache si sofferma anche sui nuovi ...tutte le notizie di lecce veronaLeggi i commenti: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "... Calcio: Zaffaroni 'Il Lecce ha entusiasmo, Verona pronto alla battaglia' 'Bisogna dare alla partita il giusto peso, ma non dobbiamo sbagliare atteggiamento', dice il tecnico dell'Hellas VERONA (ITALPRESS) - Una di ...Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro l’Hellas Verona. Baroni e le emozioni del ritorno a Verona. Baroni a Verona da ex di turno: quali sono le ...