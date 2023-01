Calcio | Spezia Kiwior all' Arsenal per 25 mln | tutto esaurito con la Roma

Offerta irrinunciabile per il cartellino del difensore che domani volerà a Londra LA- Reduce dalla sconfitta di Coppa Italia di ieri a Bergamo contro l'Atalanta, lodi Luca Gotti guarda subito alla sfida con la Roma di domenica pomeriggio per tornare con la testa al campionato. Di certo, nella giornata odierna, a tener banco nell'ambienteè la ...... passando appunto per la Scuola, il Femminile, i Regionali, i Nazionali e tutti i Dilettanti. Manara - Brianza Olginatese UNDER 19 : Rozzano - Tribiano UNDER 19 : La- Barona Sporting ...Calcio Serie A. Nessuna novità ufficiale sulle condizioni dell’attaccante colombiano, uscito malconcio dalla sfida di Coppa Italia con lo Spezia. Per il difensore invece solo una contusione: domenica ...L'ultima suggestione di mercato della Spal riguarda il reparto difensivo. La società estense è intenzionata a rinvigorire la linea arretrata di Daniele De Rossi e nelle ultime ore è emerso un nome che ...