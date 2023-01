Calcio | Roma Zaniolo non convocato per lo Spezia | dubbio Pellegrini

Il giocatore, al centro di tante voci di mercato, non partirà con la squadra- Nicolò Zaniolo non sarà tra i calciatori convocati per la trasferta dellacontro lo Spezia al Picco. Josè Mourinho dovrà fare a meno del giocatore classe 1999, accostato in questi giorni a diverse squadre e sempre più lontanto dall'ipotesi rinnovo. L'allenatore ...... ottenendo le misure salva -per diluire i pagamenti per i debiti dei club. Ora il ... Andrea De Priamo, vuole garantire aulteriori 110 milioni di euro per l'organizzazione del Giubileo ...Nicolò Zaniolo ha comunicato al tecnico della Roma Josè Mourinho di non voler partire per la trasferta a La Spezia. L'attaccante giallorosso dunque non sarà ...ROMA - Continua a far discutere la mancata convocazione di Nicolò Zaniolo per la partita contro lo Spezia, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Picco. La scelta è stata totalmente del giocato ...