Calcio | Italiano ' Contro il Torino la miglior Fiorentina per i 3 punti'

Fantacalcio ®

... giocano bene, propongono unaggressivo, quindi sarà una partita dove saremo chiamati a un grande sacrificio dal punto di vista fisico, servirà grande attenzione - ha aggiunto- . L'...Di solito, è la squadra dia battere più calci d'angolo in partita (oltre quattro in media): i granata non superano i tre. Rischioso ma possibile puntare sull'Under 8.5 corner: 2.40 l'... Roma: neanche convocato Zaniolo per lo Spezia L’allenatore granata senza Schuurs: “Abbiamo recuperato le energie, mi auguro di dimostrarlo facendo una grande prestazione” ...Da oggi, venerdì 20, a lunedì 23 gennaio, nella Casa dello Sport di Skyspazio ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire ...