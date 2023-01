(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Sui casi ditra i calciatori si possono fare, legittimamente, tutte le ipotesi. Ma non c’è un dato che indichi untra l’aver assunto in passato sostanze cosidette dopanti e un rischio più alto di sviluppare oggi un tumore. Al momento dal punto di vista scientifico non sappiamo se c’è questo”. Così all’Adnkronos Salute Silvio, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, commenta le recenti interviste di alcuni ex calciatori di Serie A preoccupati, dopo i decessi dei colleghi Vialli e Mihajlovi?, di un colnto tra alcuni farmaci presi durante la carriera e il rischio di sviluppare un tumore. “Come Istituto Mario Negri – ricorda– abbiamo documentato il problema della prevalenza della ...

Adnkronos

Purtroppo non sono casi isolati nel mondo dele l'incidenza die malattie neurodegenerative sui calciatori è più alta rispetto resto della popolazione." "È quanto emerse da una ricerca ......sono anni che urliamo al vento che c'è questa piaga del doping e dell'abuso di farmaci nel, ... a cui erano sottoposti, negli anni avrebbero potuto sviluppare quelle malattie letali (dai, ... Calcio e tumori, Garattini: "Legame con doping Serve maxi studio" (Adnkronos) - "Sui casi di tumori tra i calciatori si possono fare, legittimamente, tutte le ipotesi. Ma non c'è un dato che indichi un legame tra l'aver assunto in passato sostanze cosidette dopanti ...Parla Alessandro il figlio di Bruno Beatrice, ex mediano della Fiorentina anni ‘70, morto 39enne, nel 1987, per un ciclo scellerato di raggi Roentgen ...