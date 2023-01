Calcio | Coppa del Re Derby Real - Atletico ai quarti di finale

QUOTIDIANO NAZIONALE

Titola così "Marca" a proposito degli accoppiamenti dei quarti di finale didel Re (Copa del Rey), decisi oggi. Nel prossimo turno infrasettimanale, l'ultimo di gennaio 2023, con orari ancora ...Il Giudice sportivo della Legadi Serie A, Alessandro Zampone, in relazione alla seconda tornata di partite valide per gli ottavi di finale dellaItalia, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per un turno Leonardo ... Lazio-Bologna di Coppa Italia: dove vederla e probabili formazioni Match di cartello fra il Barça, capolista della Liga, e la Real Sociedad.MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Sorteo bomba', ovvero 'Sorteggio ...Lo Spezia cede il difensore polacco Jakub Kiwior all'Arsenal per una cifra base di 25 milioni di euro che potrà arrivare fino a 30 milioni con i bonus. (ANSA) ...