Calcio | arriva la stangata per la Juventus | 15 punti di penalizzazione per il caos plusvalenze

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Giornata terribile per la, in casa bianconera sembra di rivivere un periodo lontano oltre 17 anni, quello del 2006. Oggi la Corte federale ha accolto l’istanza per revocazione del processo, presentata dalla procura Figc, e ha così riaperto un procedimento sportivo a carico della. La richiesta finale, da parte del procuratore federale, è stata di 15di, da scalare al campionato ancora in corso (i bianconeri finirebbero a 22, lontanissimi dalla zona Europa). Anche per i dirigenti bianconeri le pene sono pesantissime: inibizione di 2 anni e mezzo a Fabio Paratici, 2 anni ad Andrea Agnelli e Mauriziobene, 1 anno e 4 mesi a Fabio Cherubini e 8 mesi a Pavel Nedved. La Juve presenterà ora ricorso al Collegio di ...

