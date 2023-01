Calciatori Livorno accusati di violenze | c' è il video | ' Qui inizia lo stupro' Lucarelli | ' Innocente'

(Di venerdì 20 gennaio 2023) " Qui parte loeh ". Si tratta di una frase, sempre registrata in un, di uno degli indagati per la presunta violenza sessuale ai danni di una studentessa americana. Inchiesta che ha ...

Agenzia ANSA

A complicare il quadro indiziario dei duedele degli altri tre indagati ci sono soprattutto le immagini trovate sui cellulari della vittima e dei presunti autori. L'episodio ...Inchiesta che ha portato oggi all'arresto deidelMattia Lucarelli e Federico Apolloni. Sempre negli audio dei filmati, girati dagli stessi giovani, si sente, come riassume il gip ... Violenza sessuale: arrestati due calciatori del Livorno, uno è Mattia Lucarelli, figlio di Cristiano - Sport Gli audio e i video dei calciatori arrestati per violenza sessuale di gruppo: "Se questa chiama la polizia siamo fregati". Il gip: "Si rivolsero alla ragazza con espressioni volgari" ...Agli inquirenti la ragazza che ha denunciato la violenza sessuale da parte del calciatore Mattia Lucarelli racconta che continuava a dire di no, ...