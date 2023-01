Calciatori arrestati per violenza sessuale | la giovane | ' Mi sono sentita sporca'

Agenzia ANSA

Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, giocatori del Livorno ai domiciliari. La deposizione della ragazza che li ha denunciati alla ...'Ho sentito il mio corpo come se non fosse il mio'. A parlare è la giovane studentessa statunitense vittima del presunto stupro di cui sono accusati Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante, e il ... Violenza sessuale: arrestati due calciatori del Livorno, uno è Mattia Lucarelli, figlio di Cristiano - Lombardia "Potrebbero di nuovo abusare di una ragazza ubriaca": così il giudice motiva gli arresti per il figlio di Lucarelli e il suo compagno di squadra ...Agli inquirenti la ragazza che ha denunciato la violenza sessuale da parte del calciatore Mattia Lucarelli racconta che continuava a dire di no, ...