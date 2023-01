Calciatori arrestati per accusa stupro | la vittima | “Il corpo non sembrava il mio”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “Ho sentito il miocome se non fosse il mio”. A parlare è la giovane studentessa statunitensedel presuntodi cui sonoti Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante, e il compagno di squadra Federico Apolloni, da oggi agli arresti domiciliari. La ragazza, sentita in incidente probatorio a dicembre, come riporta l’ordinanza del gip, ha detto di aver deciso di sporgere denuncia dopo aver parlato con i genitori, e “aver riflettuto”. Inoltre, nel ricordare gli attimi delle violenze ha aggiunto: “quando ho compreso quello che stava succedendo, sono rimasta congelata”. SportFace.

