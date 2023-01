Calciatori arrestati | i ragazzi nei video di quella sera | «Qui parte lo stupro… Se chiama la polizia ci inc*** tutti»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) «Ho sentito il mio corpo come se non fosse più il mio», ha raccontato ai magistrati la studentessa americana di 22 anni vittima del presunto stupro di cui sono accusati assieme ad altri tre Mattia Lucarelli, figlio dell’ex giocatore Cristiano, e il compagno di squadra Federico Apolloni, da oggi 20 gennaio agli arresti domiciliari. La ragazza ha spiegato di aver trovato il coraggio di denunciare solo dopo averne parlato con i suoi genitori. Con loro ha riflettuto, ma suil ricordo resta terribile: «Quando ho compreso quello che stava succedendo, sono rimasta congelata». Sono diverse le pagine dell’ordinanza del gip che riportano le frasi volgari pronunciate dai duedurante le presunte violenze contro la ragazza, che a un certo punto «si scagliò» contro uno di loro cercando di dimostrare «il proprio dissenso», spiega ...

