Cagliari | curava i pazienti oncologici con gli ultrasuoni | dottoressa condannata all’ergastolo

(Di venerdì 20 gennaio 2023)conAlba Veronica Puddu,di Tertenia, in Ogliastra, è stata giudicata colpevole dalla Corte di Assise diper la morte di tre: Fiorenzo Fiorini, Franco Garau e Davide Spanu. La sentenza è arrivata ieri: ergastolo per omicidio volontario, circonvenzione di incapace e truffa. Lo riporta Repubblica. Laha curato per mesi i trecon gli, per 90 euro a seduta, approfittando della loro condizione. Alba Veronica Puddu è stata radiata dall’Ordine dei medici, ma per i suoi avvocati la sentenza è troppo severa. Secondo ...

