Infobetting

...30 GERMANIA BUNDESLIGA RB Lipsia - Bayern 20:30 GRECIA SUPER LEAGUE Panetolikos - Giannina 19:30 INGHILTERRA CHAMPIONSHIP Sheffield Utd - Hull 20:45Brom 21:00 INGHILTERRA FA CUP ...Lipsia - Bayern Monaco over (quota 1,38) Palermo - Bari over (quota 2,20)Bromwich X (3,15) Ambo da 9,56 volte la posta Burnley-West Bromwich (venerdì 20 gennaio 2023 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Burnley have made three changes for their Championship clash with West Brom tonight. Samuel Bastien comes into the midfield while Nathan Tella and Ashley Barnes are also included in the starting line ...West Bromwich Albion news from BirminghamLive as the Baggies take on the Championship leaders at Turf Moor on Friday night ...