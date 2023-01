Buongiorno Concita | le confido una cosa Una risposta clamorosa | De Gregorio a pezzi

(Di venerdì 20 gennaio 2023)signoraDe, la primache mi preme dirle è che mi rivolgerò a Vossignoria evitando il volgarissimo “tu” e questo perché ben so quanto Lei tenga alla forma e al rispetto dei ruoli. Userò il Lei, con la elle maiuscola. Tra l'altro, noi neanche ci conosciamo e, quindi, mi sembra il minimo. Ecco, prenda questa lettera per quello che è, il misero consiglio di un piccolo collega che, banalmente, frequenta con costanza - e certamente con inclinazioni ossessivo-compulsive - il maledetto universo dei social, la cui massima espressione del “male” è rappresentata dal muschioso Twitter, ovvero la comunità dei cinguettanti (“muschioso” da Musk, il legittimo proprietario). Veniamo al punto. In un articolo pubblicato su La Stampa Lei lancia un accorato appello: «Fate presto, uscite dai social! ...

