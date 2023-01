Buon anno del coniglio! Da Prada a Swatch | le collezioni di abiti e accessori dedicate al Capodanno Cinese 2023

Leggi su amica

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nel mezzo del “fattore Korea” il fashion system mette un altro piede nel florido mercato asiatico. Domenica 22 gennaio si festeggia il Capod2o23 e la moda si è preparata per celebrare con capsule collection e campagne ad hoc. Longevità, pace e prosperità. Con l’arrivo dell’del Coniglio è tempo di celebrare un nuovo capitolo della storia del mondo con un animale che affascina per il suo carattere gentile e simpatico. E il simbolismo che porta con sé. L’del Coniglio in Cina è visto in modo molto positivo. Le previsioni lo anticipano come un momento di pura pace e anche piuttosto fortunato. Il che, in questo periodo, male non fa. Loewe reinterpreta il simbolo del fiocco festivo grazie a una collezione di borse, prêt-à-porter eimpreziositi dalle iconiche orecchie da ...