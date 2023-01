Bundesliga 2022 2023 | il Bayern Monaco riparte con un pareggio | fermato dal Lipsia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Falsa ri-partenza. Ilcon undopo la lunghissima pausa della, che solo oggi riprende dopo l’ultima giornata giocata a novembre prima dei Mondiali, dunque oltre due mesi fa. La squadra di Nagelsmann è stata fermata dalalla Red Bull Arena, sprecando il vantaggio ottenuto nel primo tempo col gol di Choupo-Moting, dopo che peraltro ne era stato annullato un altro a Goretzka per fuorigioco. Nella ripresa, però, arriva ila opera di Halstenberg al 55?, da lì la partita si innervosisce e non poco. Siebert sventola gialli da entrambe le parti, c’è poco spettacolo e alla fine le due formazioni sembrano rassegnarsi al punto per parte. Restano così sei le lunghezze tra le due ...

SPORTFACE.IT

Il video con gli highlights e i gol di Lipsia - Bayern Monaco 1 - 1, match valido per la/2023. Alla Red Bull Arena pareggio per i bavaresi al ritorno in campionato dopo la lunghissima pausa. Nel primo tempo il gol di Choupo - Moting, pareggia i conti però Halstenberg nella ...Colonia - Werder Brema è una partita della sedicesima giornata die si gioca sabato alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming. Ildel Colonia si era concluso in maniera pessima. La squadra di Steffen Baumgart , lontana parente di quella che ... Highlights e gol Lipsia-Bayern Monaco 1-1, Bundesliga 2022/2023 ... La Bundesliga riparte dopo oltre due mesi di pausa con il big match tra Lipsia e Bayern Monaco: finisce 1-1 alla Red Bull Arena. I bavaresi trovano il vantaggio al 37' con il colpo di testa incrociato ...Lipsia-Bayern Monaco: segui con noi la Diretta LIVE del match valido per la 16ª giornata della Bundesliga tedesca ...