Buffy reunion | Sarah Michelle Gellar e James Marsters alla prima di Wolf Pack

Stile e Trend Fanpage

lAmmazzavampiri, minidopo 16 anni... e Sarah Michelle Gellar non cè TI POTREBBE INTERESSAREIl primo teaser del film dellaè arrivato proprio durante il panel di San Diego mostrando ... L'ex star dil'ammazzavampiri guiderà Wolf Pack , e produrrà esecutivamente lo spettacolo, ... Sarah Michelle Gellar ieri e oggi, com'è cambiata l'attrice di Buffy L ... Sarah Michelle Gellar torna al cinema con Teen Wolf: The Movie, dimostrando di non aver mai dimenticato la passione per il soprannaturale dei tempi ...