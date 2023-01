Bufera di neve a Gorga e Carpineto Romano | oltre 50 auto bloccate in strada Carabinieri e Protezione Civile recuperano le persone | l’appello | “Limitate gli spostamenti” FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 gennaio 2023)in Provincia di Roma, non solo bellissime immagini da incorniciare ma anche disagi per i cittadini in molte zone. Lache si è abbattuta in queste ore sta provocando infatti diversi problemi nel Lazio, in particolare nelle zone di. In questo caso diversimobilisti, sorpresi dall’incessante nevicata, sono rimasti “intrappolati” inall’interno delle loro. Immediatamente sono state attivate le operazioni di recupero che sono in via di ultimazione in questi minuti. Ma ecco il riepilogo di quanto accaduto nel pomeriggio di oggi.(Roma),inIl Sindaco di, Comune di ...