(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) - L'amministratore e Ceo della società di consulenza avanza alcune proposte per cercare di ridurre il numero di infortuni e vittime sul posto diI dati continuano a fotografare la drammaticità della situazione: nei primi 7 mesi del 2022 i morti sulin Italia sono stati 569, con una media di 81 vittime ogni mese; 441.451 gli infortuni denunciati. Nonostante l'aumento delle ispezioni e delle sanzioni, nel nostro Paese si continua a morire sul posto di, soprattutto nei settori Trasporti ed Edilizia ma non solo. “Una tragedia infinita – commenta, che da anni si occupa di formazione esultramite la società di consulenza– Se lo Stato vuole davvero fare ...

Adnkronos

: "Per contenere il fenomeno servirebbe che lo Stato riconoscesse alle aziende un incentivo sotto forma di credito di imposta" Se gli infortuni sul lavoro , denunciati nel periodo ...- - > Un bonus per fermare gli incidenti sul lavoro - Ansa . La proposta arriva da, uno dei massimi esperti in materia. L'agevolazione aiuterebbe soprattutto le piccole e medie imprese, dove si verificano i maggiori problemi. Cancellato ogni alibi, bisognerebbe poi ... Bruno Ranellucci, Tutor Consulting: “Bisognerebbe predisporre bonus e incentivi per la sicurezza sul lavoro”