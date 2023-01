Brescia | camionista muore schiacciato da una lamiera

Il Fatto Quotidiano

... un comune in provincia di. L'infortunio sul lavoro è avvenuto intorno alle 9.40, rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Da quanto si apprende, ilè rimasto ...muore schiacciato da una lamiera in provincia diUn autotrasportatore di 64 anni è morto schiacciato da una pesante lamiera che stava scaricando dal suo camion. È accaduto questa ... Brescia, camionista di 64 anni muore travolto da una pesante lamiera Un 64enne è morto a Rodengo Saiano dopo essere stato travolto da una pesante lamiera: è la terza vittima sul lavoro nel Bresciano da inizio anno ...Milano, 20 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 64 anni è morto nell'azienda Metra in via degli Artigiani a Rodengo Saiano, comune in provincia di Brescia. L'infortunio sul lavoro è avvenuto intorno ...